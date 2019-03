AFLW GRAND FINAL TEAMS Friday, March 29 2019 @ 01:27 pm ACDT Contributed by: The highly anticipated AFLW Grand Final teams have been released below. Adelaide vs Carlton, Sunday 31st March 12:30pm at Adelaide Oval Adelaide Team Position Name # Name # Name # Backs D.Cox 31 S.Allan 39 J.Mules 23 Half Backs M.Rajcic 32 C.Randall 26 A.Foley 3 Centreline E.Phillips - C 13 Half Forwards D.Ponter 15 C.Scheer 4 C.Cramey 22 Forwards E.Jones 2 S.Thompson 14 D.Varnhagen 9 Followers J.Foley 24 A.Hatchard 33 E.Marinoff 10 Interchange H.Martin 6 A.Considine 16 J.Sedunary 17 S.Li 19 R.Forth 27 N.Gore 7 H.Martin 8 N.Gore 7 S.Riley 8 In: - N.Gore, S.Riley Out: - None Carlton Team Position Name # Name # Name # Backs J.Van Dyk 36 K.Harrington 9 N.Stevens 21 Half Backs C.Dalton 15 C.Wilson 20 G.Pound 6 Centreline B.Davey - C 1 Half Forwards L.Brazzale 12 B.Moody 16 T.Lucas-Rodd 18 Forwards D.Vescio 3 T.Harris 7 B.Walker 14 Followers A.Downie 30 M.Prespakis 4 S.Hosking 10 Interchange G.Gee 19 J.Edwards 25 J.Hosking 11 A.Mullane 8 K.Loynes 2 R.Hicks 24 N.Plane 32 In: - R.Hicks, N.Plane Out: - None Share













