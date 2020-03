Avec l'achèvement de la cinquième manche de la compétition CNFA en France, les Lions ALFA sont revenus à la charge de Premier ministre avec une puissante victoire de 35 points sur les Toreadors de Bayonne, qui n'avaient jamais été battus. La victoire place les Lions à la troisième place, à seulement deux tours de la finals.

Le match, disputé à Lyon, a été une formidable opportunité pour les Lions de prendre de la vitesse. Cette victoire, et potentiellement un autre tour suivant contre les Antony Blues, pourrait voir les Lions confirmés pour la finale.

Dans une saison où il n'y a pas d'équipe unique, tous les finalistes penseraient qu'ils ont une excellente opportunité de remporter le Premier ministre Leo Lagrange 2019/20.

Les Cockatoos de Paris ont également renforcé leur emprise sur une place en finale avec une solide victoire de 38 points contre les Antony Blues. Cela voit les cacatoès toujours invaincus avec les Bombers de Bordeaux au sommet de l'échelle.

Les deux équipes se sont rencontrées lors de leur prochain match, le vainqueur devenant presque certainement les favoris de la Premiership - bien que les Lions soient toujours dans le mélange.

Scores finaux (manche 5):

Alfa Lions 93 d Bayonne Toreadors 58

Paris Cockatoos 89 d Antony Blues 51

(La semaine dernière: Bordeaux Bombers 91 d Stade Toulousain 76)

Translation : Lions Back In Flag Race

With the completion of Round 5 in the CNFA competition in France, the ALFA Lions have stormed back into premiership contention with a powerful 35-point win over the previously undefeated Bayonne Toreadors. The win sees the Lions sitting in third place, just two rounds away from the finals.

The match, played in Lyon, was a huge chance for the Lions to gather speed. This win, and potentially another next round against the Antony Blues, could see the Lions confirmed for finals.

In a season where there is no single standout team, all finalists would be believing that they have a great opportunity to win the 2019/20 Leo Lagrange premiership.

The Paris Cockatoos also strengthened their hold on a finals place with a strong 38-point win against the Antony Blues. This sees the Cockatoos still undefeated along with the Bordeaux Bombers at the top of the ladder.

The two teams met in their next match with the winner almost certainly becoming premiership favourites – though the Lions are still in the mix.

Final Scores (Round 5):

Alfa Lions 93 d Bayonne Toreadors 58

Paris Cockatoos 89 d Antony Blues 51

(Last week: Bordeaux Bombers 91 d Stade Toulousain 76)