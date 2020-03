La finale des Bombers de Bordeaux espère augmenter Sunday, March 01 2020 @ 01:54 pm ACDT Contributed by:

(Bordeaux Bombers’ Finals Hopes Rising)



Les espoirs de finale des Bombers de Bordeaux ont fait un autre grand pas vers la réalité lorsqu'ils ont battu le Stade Toulousain hier. La victoire voit les Bombers assis maintenant avec trois victoires de leurs trois matchs.



Ils doivent encore gagner au moins un match de plus pour assurer la finale, mais avec les matchs à l'extérieur contre les Cockerels de Paris et les Toreadors de Bayonne, les Bombers devront être à leur meilleur. S'ils le font, les Bombers pourraient bien entrer dans la course finale en tant que favoris du drapeau en fonction de la forme.



Dans un match qualifié de "serré et intense", le derby de Garonne (du nom de la rivière qui traverse les deux villes) est descendu au dernier quart serré avant que les Bombers ne tiennent à gagner par 15 points. Le score final a vu les Bombers de Bordeaux 91 battre le Stade Toulousain 76.



Le deuxième match programmé du week-end, entre les Antony Blues et les Paris Cockatoos, a dû être reporté en raison de vents dangereux. Une nouvelle date sera annoncée prochainement dans une course bondée vers la phase finale.



Translation:



The finals hopes of the Bordeaux Bombers took another big step towards reality when they defeated Stade Toulousain yesterday. The win sees the Bombers now sitting with three wins from their three matches.



They still need to win at least one more match to ensure finals, however with away matches against the Paris Cockerels and Bayonne Toreadors the Bombers will need to be at their best. Should they do so, the Bombers may well enter the finals race as flag favourites based on form.



In a match described as “close and intense”, the Garonne derby (named after the river that flows through both cities) went down to the tight final quarter before the Bombers held on to win by 15 points. The final score saw the Bordeaux Bombers 91 defeat Stade Toulousain 76.



The second scheduled match for the weekend, between the Antony Blues and Paris Cockatoos, had to be postponed due to dangerous winds. A new date will be announced soon in a crowded run to finals time.

