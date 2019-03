AFLW Preliminary Finals Teams Thursday, March 21 2019 @ 08:27 pm ACDT Contributed by: Preliminary finals teams have been released below Carlton Vs Fremantle, Saturday 23rd March 2:45pm at Ikon Park Carlton Squad Position Name # Name # Name # Backs J.Van Dyk 36 K.Harrington 9 N.Stevens 21 Half Backs C.Dalton 15 C.Wilson 20 G.Pound 6 Centreline B.Davey - C 1 Half Forwards L.Brazzale 12 B.Moody 16 T.Lucas-Rodd 18 Forwards D.Vescio 3 T.Harris 7 B.Walker 14 Followers A.Downie 30 M.Prespakis 4 S.Hosking 10 Interchange G.Gee 19 J.Edwards 25 K.Loynes 2 A.Mullane 8 J.Hosking 11 R.Hicks 24 N.Plane 32 In: - J.Edwards Out: - A.McKay (Omitted) Fremantle Dockers Squad Position Name # Name # Name # Backs P.Laurie 11 T.Bresland 5 A.Stannett 24 Half Backs K.Donnellan - C 15 E.Gooch 8 P.Seth 18 Centreline K.Bowers 2 Half Forwards A.Atkins 37 E.Antonio 12 H.Miller 19 Forwards K.Gibson 21 G.Houghton 27 A.Sharp 1 Followers A.Janz 11 D.Hooker 17 S.Cain 20 Interchange L.Mascall 14 S.Duffy 6 G.O'Sullivan 22 M.Sergeant 23 M.Caulfield 10 Emergencies L.Pugh 32 K.Grieve 13 In: - None Out: - None Adelaide Crows vs Geelong, Sunday 24th March 12:40pm at Adelaide Oval Adelaide Crows Squad Position Name # Name # Name # Backs D.Cox 31 S.Allan 39 C.Cramey 22 Half Backs D.Varnhagen 9 C.Randall 26 A.Foley 3 Centreline E.Phillips - C 13 Half Forwards J.Mules 23 M.Rajcic 32 D.Ponter 15 Forwards E.Jones 2 C.Scheer 4 S.Thompson 14 Followers J.Foley 24 E.Marinoff 10 A.Hatchard 33 Interchange J.McCormick 5 A.Considine 16 J.Sedunary 17 S.Li 19 R.Forth 27 Emergencies H.Martin 8 N.Gore 7 In: - J.Sedunary, N.Gore Out: - None Geelong Cats Squad Position Name # Name # Name # Backs A.Teague 40 R.Goring 44 M.McMahon 24 Half Backs M.Hickey - C 18 M.McDonald 11 D.Taylor 28 Centreline R.Cranston 30 Half Forwards S.Van De Heuvel 27 M.Boyd 26 J.Crockett-Grills 6 Forwards J.Ivey 5 K.Darby 8 A.O'Connor 14 Followers E.Hoare 46 R.Garing 12 O.Purcell 16 Interchange D.Orr 2 M.Clifford 7 H.Burchell 3 R.Webster 21 C.Blakeway 4 M.Keryk 13 G.Clarke 17 In: - A.Teague, R.Webster, G.Clarke Out: - P.McWilliams (Injured) Share













