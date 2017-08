2017 AFL International Cup Men's World Team

The 2017 AFL International Cup World Team was announced last night at Crown Palladium. The full team is listed below.

IC17 World Team FB Greg Paul Aki Josip Habljak Ryan Gartright (PNG #30) (CRO #32) (USA #27) HB Saleh Tyebjee James Kusel John James Lavai (USA #13) (NZ #55) (PNG #3) M Te Kopa Tipene-Thomas Ben Carpenter-Nwanyanwu Eric Klein (NZ #7) (USA #4) (CAN #19) R Paul O'Hallaron Andrew Howison Juita Vateitei (IRE #18) (NZ #10) (FIJ #6) HF Kenneth Oppenheimer John Ikupu Jakob Jung (NAU #11) (PNG #26) (GER #3) FF Michito Sakaki Padraig Lucey Andrew Walkden (JAP #12) (IRE #22) (GB #17) INT Julien Dagois Tshoboko Moagi Shaoliang Chen (FRA #29) (SA #20) (CHI #16) INT Fiachra O'Dheasmhunaigh Hewago Paul Oea Benjamin Hick (IRE #17) (PNG #1) (NZ - #32)

Coaches of the World Team are Coaches – Rob Malone (NZ), David Lake (PNG)

Assistant Coach – Josip Kravar (Cro)